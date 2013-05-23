Культуролог, автор научно-популярных книг

Образование - аспирант по специальности Культурология (История и теория культуры)

http://lib.rus.ec/a/15832 - страница автора на ЛибРусЭке

http://arteume.blogspot.com http://megalitismo.wordpress.com/ и http://arteume.wordpress.com/ - научные блоги

http://arteume.ucoz.net/ - мой сайт посвящённый Строителям Мегалитов, другой сайт - в разработке.

http://samlib.ru/d/druid/ - мои литературные опыты,

http://science-community.org/ru/blogs/arteume

http://usw.com.ua/profile/Arteume и http://independent.academia.edu/ArteumeCorsunn - странички в социальных сетях для учёных

http://professionali.ru/~2131667/ и http://professionali.ru/Blogs/2131667/ - на Профессионалах

http://demotivators.ru/users/48055/posters/ - а здесь я иногда практикуюсь в абстрактном остроумии.

www.facebook.com/#!/profile.php?id=100000971105364 - мой профиль на фейсбуке.