Образование - аспирант по специальности Культурология (История и теория культуры)
http://lib.rus.ec/a/15832 - страница автора на ЛибРусЭке
http://arteume.blogspot.com http://megalitismo.wordpress.com/ и http://arteume.wordpress.com/ - научные блоги
http://arteume.ucoz.net/ - мой сайт посвящённый Строителям Мегалитов, другой сайт - в разработке.
http://samlib.ru/d/druid/ - мои литературные опыты,
http://science-community.org/ru/blogs/arteume
http://usw.com.ua/profile/Arteume и http://independent.academia.edu/ArteumeCorsunn - странички в социальных сетях для учёных
http://professionali.ru/~2131667/ и http://professionali.ru/Blogs/2131667/ - на Профессионалах
http://demotivators.ru/users/48055/posters/ - а здесь я иногда практикуюсь в абстрактном остроумии.
www.facebook.com/#!/profile.php?id=100000971105364 - мой профиль на фейсбуке.