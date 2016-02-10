artex

Дмитрий artex

 
32 годаУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
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нет выплат фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
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  • [Python] WebSocket-соединение к сайту, который не содержит localhost

    Всем привет. Нам нужен код на Python, который бы установил WebSocket-соединение с веб-сайтом, который не содержит localhost/IP-адрес нашего сервера в директиве connect-src, иными словами фронт не предполагает что его будут парсить через вебсокет. Цель ...

    Python
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Создать веб-приложение на Facebook API

    Мы хотим создать сайт, аналогичный carpediem dot cd с некоторыми несущественными изменениями. Вся информация берется из открытого Facebook API. Вопросы: 1. Какой бюджет проекта без учета наших изменений (т.е. полное воспроизведение функционала указанного сайта)? 2. Сколько времени Вам понадобится для ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Оптимизировать работу памяти веб-приложения на Ruby

    Существует действующее веб-приложение, написаное на Ruby on Rails. Задача - оптимизировать код (предварительно Ruby, AR, SQL) таким образом, чтобы значительно уменьшить потребление памяти на Heroku. Для этого проекта обязательным есть наличие примеров написанного качественного кода на ...

    RubySQL
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Посадочная страница

    Ребят, у нас есть веб-приложение для малого бизнеса. Нужно сделать стильную и информативную посадочную страницу. Примеры стилей, которые близки к тому, что мы хотим: [url=https://www.quartzy.com/]https://www.quartzy.com/ [/url][url=https://yourkarma.com/]https://yourkarma.com/ [/url][url=https://evernote.com]https://evernote.com С[/url]пасибо.

    Дизайн сайтов52 заявки
    Закрыт
    8 лет назад