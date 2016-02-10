Всем привет. Нам нужен код на Python, который бы установил WebSocket-соединение с веб-сайтом, который не содержит localhost/IP-адрес нашего сервера в директиве connect-src, иными словами фронт не предполагает что его будут парсить через вебсокет. Цель ...
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт7 месяцев назад
Мы хотим создать сайт, аналогичный carpediem dot cd с некоторыми несущественными изменениями. Вся информация берется из открытого Facebook API. Вопросы: 1. Какой бюджет проекта без учета наших изменений (т.е. полное воспроизведение функционала указанного сайта)? 2. Сколько времени Вам понадобится для ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
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Ребят, у нас есть веб-приложение для малого бизнеса. Нужно сделать стильную и информативную посадочную страницу. Примеры стилей, которые близки к тому, что мы хотим: [url=https://www.quartzy.com/]https://www.quartzy.com/ [/url][url=https://yourkarma.com/]https://yourkarma.com/ [/url][url=https://evernote.com]https://evernote.com С[/url]пасибо.Дизайн сайтов52 заявкиЗакрыт8 лет назад