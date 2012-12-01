artgladkih

Михаил Гладких artgladkih

 
55 летРоссия/Салават
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Имею высшее художественное образование, преимущественно занимаюсь вектором, а так же рисую от руки:

акварель, масло, тушь-перо; разные стили и направления.

Работаю индивидуально с каждым заказчиком, учту ваши пожелания и предложения.

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