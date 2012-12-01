Имею высшее художественное образование, преимущественно занимаюсь вектором, а так же рисую от руки:
акварель, масло, тушь-перо; разные стили и направления.
Работаю индивидуально с каждым заказчиком, учту ваши пожелания и предложения.
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Портфолио
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