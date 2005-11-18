Ищу достаточно непробиваемую капчу, если у вас есть интересное и эффективное решение и вы готовы предоставить фактологию по эффективности - готов рассмотреть. На сайте (доска объявлений, очень древняя) более 80% трафика с мобилок, поэтому необходимо, ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
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Есть несколько одинаковых досок объявлений для гей-знакомств на разных доменах. Задача: сделать систему получения уникального пароля для публикации объявления на основе API smsc.ru. Суть следующая пользователь звонит со своего номера на телефон, автоматически выданный api smsc.ru ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
В существующие доски объявлений (знакомства дла взрослых) необходимо внедрить скрипт на php, который перед подачей объявления будет присылать на номер сотового телефона код для проверки вместо капчи. Необходимо бесплатное решение на основе Facebook API или ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $500
Требуется на бесплатном движке, или на платном (обоснуйте), но недорогом - до $100, создать интернет-магазин. Товарная категория - диски с фильмами (adult). 1. Разработка дизайна. Без лишнего пафоса, дорогие дизайны не нужны. Возможно это будет темплейт ...Интернет-магазины27 заявокЗакрыт16 лет назад
Существует модуль, осуществляющий выборку данных из xls файла и печатающий бланки наложенного платежа и описи. Все бланки разработаны внутренними средствами excel. Задача: Создать ещё один бланк в формате xls (посылочный бланк) и доработать модуль с учётом ...Прочее1 исполнительЗавершен16 лет назад
Задача: 1) Разработка и реализация программного модуля, позволяющего выводить на печать выбранные данные из XLS файла. 2) Разработка необходимых бланков для печати, в которые, собственно, будут подставляться данные. Есть xls файл с данными по покупателям. Номер ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт18 лет назад