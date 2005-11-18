arthas

Максим Сергеев arthas

 
42 годаРоссия/Новосибирск
18 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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  • Нужна непробиваемая для популярного софта для спама CAPTCHA на сайт

    Ищу достаточно непробиваемую капчу, если у вас есть интересное и эффективное решение и вы готовы предоставить фактологию по эффективности - готов рассмотреть. На сайте (доска объявлений, очень древняя) более 80% трафика с мобилок, поэтому необходимо, ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Реализовать систему авторизации и управления БД под ключ PHP

    $150

    Есть несколько одинаковых досок объявлений для гей-знакомств на разных доменах.   Задача: сделать систему получения уникального пароля для публикации объявления на основе API smsc.ru. Суть следующая  пользователь звонит со своего номера на телефон, автоматически выданный api smsc.ru ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Внедрить на сайт капчу на основе смс

    В существующие доски объявлений (знакомства дла взрослых) необходимо внедрить скрипт на php, который перед подачей объявления будет присылать на номер сотового телефона код для проверки вместо капчи. Необходимо бесплатное решение на основе Facebook API или ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание интернет-магазина

    $500

    Требуется на бесплатном движке, или на платном (обоснуйте), но недорогом - до $100, создать интернет-магазин. Товарная категория - диски с фильмами (adult). 1. Разработка дизайна. Без лишнего пафоса, дорогие дизайны не нужны. Возможно это будет темплейт ...

    Интернет-магазины27 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка Excel модуля для печати бланков

    Существует модуль, осуществляющий выборку данных из xls файла и печатающий бланки наложенного платежа и описи. Все бланки разработаны внутренними средствами excel. Задача: Создать ещё один бланк в формате xls (посылочный бланк) и доработать модуль с учётом ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Модуль печати бланков с выборкой данных из Excel

    Задача: 1) Разработка и реализация программного модуля, позволяющего выводить на печать выбранные данные из XLS файла. 2) Разработка необходимых бланков для печати, в которые, собственно, будут подставляться данные. Есть xls файл с данными по покупателям. Номер ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    18 лет назад