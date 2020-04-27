я пишу слова не спеша сплошные сливающиеся строки стихи это пища их ест душа как голуби хлебные клюют крохи

Здравствуйте!Моё имя - Гуменюк Артём Сергеевич. Я являюсь специалистом иностранной филологии (профилирующийязык - английский). Окончил НГГУ имени Петра Могилы (Украина, Николаев) в 2008

году. На данный момент я - вольнонаёмный переводчик, писатель. Участвовалв переводческих проектах и проектах по написанию статей на русском, украинском

и английском языках, мои стихи издавались интернет редакцией 21streeturbanfiction.com. За счёт издания «ClarenceOakes Publishing House»выпустил сборник поэзии на английском и русском с иллюстрациями -“Taurus verses of the Earth”(http://www.amazon.com/Taurus-Verses-Earth-Artyom-Humenyuk/dp/1484118391.Также мои книги можно найти тут: https://mytoori.com/books/ru.Имею небольшой опыт педагогической деятельности. Получил егобудучи ещё студентом.

Официальный опыт работы:2008-2010: фриленсер.

2010-2011: агент по подбору и переводу информации относительно культурных

мероприятий по миру при wcities.com.2012: фрилэнсер, сценарист-импровизатор в Chicago Boom Theater (Amsterdam).2013-2014: фрилэнсер, расшифровщик видео файлов (набортекста) при ТВЦ Москва.2015-2016: переводчик компании Appninjas и после при Asktolik, фриленсер.

2018 – март 2019: агент клиентской поддержки в iHerb

2019: Social media evaluator в Appen

Прошу учитывать, что словом фриленсер я обозначил, что помимо указанных больших

проектов, выполнял разнообразные иные заказы в языковой сфере, а также: по

виртуальному ассистированию, клиентской поддержке, управлению страницами в

социальных сетях и др. Подробную о большинстве моих проектов вы можете найти

здесь: https://www.upwork.com/o/profiles/users/_~0156724fba0c384928/

Языковые пары: русский - английский, английский - русский, украинский -

английский, английский - украинский.

Контактные данные:

тел.: 0936549462, 0673866951e-mail: [email protected], [email protected] С надеждой на сотрудничество,Артём