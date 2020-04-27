Здравствуйте!Моё имя - Гуменюк Артём Сергеевич. Я являюсь специалистом иностранной филологии (профилирующийязык - английский). Окончил НГГУ имени Петра Могилы (Украина, Николаев) в 2008
году. На данный момент я - вольнонаёмный переводчик, писатель. Участвовалв переводческих проектах и проектах по написанию статей на русском, украинском
и английском языках, мои стихи издавались интернет редакцией 21streeturbanfiction.com. За счёт издания «ClarenceOakes Publishing House»выпустил сборник поэзии на английском и русском с иллюстрациями -“Taurus verses of the Earth”(http://www.amazon.com/Taurus-Verses-Earth-Artyom-Humenyuk/dp/1484118391.Также мои книги можно найти тут: https://mytoori.com/books/ru.Имею небольшой опыт педагогической деятельности. Получил егобудучи ещё студентом.
Официальный опыт работы:2008-2010: фриленсер.
2010-2011: агент по подбору и переводу информации относительно культурных
мероприятий по миру при wcities.com.2012: фрилэнсер, сценарист-импровизатор в Chicago Boom Theater (Amsterdam).2013-2014: фрилэнсер, расшифровщик видео файлов (набортекста) при ТВЦ Москва.2015-2016: переводчик компании Appninjas и после при Asktolik, фриленсер.
2018 – март 2019: агент клиентской поддержки в iHerb
2019: Social media evaluator в Appen
Прошу учитывать, что словом фриленсер я обозначил, что помимо указанных больших
проектов, выполнял разнообразные иные заказы в языковой сфере, а также: по
виртуальному ассистированию, клиентской поддержке, управлению страницами в
социальных сетях и др. Подробную о большинстве моих проектов вы можете найти
здесь: https://www.upwork.com/o/profiles/users/_~0156724fba0c384928/
Языковые пары: русский - английский, английский - русский, украинский -
английский, английский - украинский.
Контактные данные:
тел.: 0936549462, 0673866951e-mail: [email protected], [email protected] С надеждой на сотрудничество,Артём