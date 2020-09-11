arthur_sereda

Артур Спилло arthur_sereda

 
22 годаУкраина/Чортков
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Только качественно и в срок — вёрстка сайтов с качественным, кроссбраузерным кодом. Flexbox, Grid, CSS3, HTML5, JavaScript, JQuery.

Не любите когда болит голова? Я тоже, поэтому работая со мной вы экономите нервы. Просьбы, пожелания и доработки уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей, то можете не переживать — они будуть без проблем исправлены. Также постоянная связь даст вам некоторую видимость процеса разработки. Кроме нервов вы сэкономите:

  • Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов под пк, что не требует разработки дополнительных макетов.
  • Время на написание технического задания. Понимаю, что в ТЗ всего не учтешь, поэтому сам прогнозирую нормальную логику того или иного элемента верстки. 
Со мной удобно работать и мне важно чтобы мой клиент остался доволен работой!

Гарантия на верстку. В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно исправлю ошибки и недочеты которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Ответственность: 

- готов приступить прямо сейчас.

- всегда довожу дело до конца.

- не нарушаю сроков, а в случае опоздания обязательно сообщаю об этом не в самый последний момент!)

- не беру предоплату(только частичная оплата).

- поддержка связи с клиентом.

Связь:

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