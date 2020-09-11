arthur_sereda

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Не любите когда болит голова? Я тоже, поэтому работая со мной вы экономите нервы. Просьбы, пожелания и доработки уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей, то можете не переживать — они будуть без проблем исправлены. Также постоянная связь даст вам некоторую видимость процеса разработки. Кроме нервов вы сэкономите:

Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов под пк, что не требует разработки дополнительных макетов.

Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов под пк, что не требует разработки дополнительных макетов. Время на написание технического задания. Понимаю, что в ТЗ всего не учтешь, поэтому сам прогнозирую нормальную логику того или иного элемента верстки.

Гарантия на верстку. В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно исправлю ошибки и недочеты которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Ответственность:

- готов приступить прямо сейчас.

- всегда довожу дело до конца.

- не нарушаю сроков, а в случае опоздания обязательно сообщаю об этом не в самый последний момент!)

- не беру предоплату(только частичная оплата).

- поддержка связи с клиентом.

Связь: