arthur_sereda

Артур Спилло arthur_seredaarthur_sereda
Не любите когда болит голова? Я тоже, поэтому работая со мной вы экономите нервы. Просьбы, пожелания и доработки уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей, то можете не переживать — они будуть без проблем исправлены. Также постоянная связь даст вам некоторую видимость процеса разработки. Кроме нервов вы сэкономите:
- Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов под пк, что не требует разработки дополнительных макетов.
- Время на написание технического задания. Понимаю, что в ТЗ всего не учтешь, поэтому сам прогнозирую нормальную логику того или иного элемента верстки.
Гарантия на верстку. В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно исправлю ошибки и недочеты которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Ответственность:
- готов приступить прямо сейчас.
- всегда довожу дело до конца.
- не нарушаю сроков, а в случае опоздания обязательно сообщаю об этом не в самый последний момент!)
- не беру предоплату(только частичная оплата).
- поддержка связи с клиентом.
Связь:
- Gmail: [email protected].
- Telegram: @arthur_eai.