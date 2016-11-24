arthurborsuk

Я студент 3 курса лингвистического университета в Минске, Беларусь. Уже имею достаточно большой опыт работы переводчиком: работал некоторое время в стартапе Foodis (сервис по доставке еды) - переводил рецепты. Также, имею опыт устного перевода, так как участвовал в роли волонтера-переводчика, в различных мероприятиях, например, работа на международной конференции по легкой атлетике СЕО в Минске. В мои обязанности входила встреча иностранных гостей в аэропорту, сопровождение их до отеля, сопровождение их по городу. Также, я был волонтером-переводчиком во время кинофестиваля "Лicтапад 2015" в Минске. Работал внештатно для компании BelItSoft - переводил тексты (тематика: IT). На данный момент работаю во фрилансе.
Письменный перевод
Языки:
· Русский язык
· Английский язык
· Белорусский язык
Перевод:
· Переводы общей тематики
· Корреспонденция/Деловая переписка
· Технический перевод
· IT – перевод
Направления перевода:
· Русский – Английский
· Английский – Русский
· Русский – Белорусский
· Белорусский – Русский
· Белорусский – Английский
· Английский – Белорусский
Опыт работы:
· Переводы для стартапа Foodis(рецепты блюд)
· Волонтерство – Фестиваль Лiстапад2015 (переводчик-сопровождающий)
· Волонтерство – 9-я международная конференция по легкой атлетике СЕО в Минске
(переводчик-сопровождающий; работа на регистрации)
· Переводы для компании BelItSoft (IT-перевод)
· Фриланс-перевод: Инструкции для тренажеров
· Перевод описаний к фотокарточкам
Образование:
МГЛУ – Минскийгосударственный лингвистический университет
Специализация: Переводчик-лингвист
Дополнительное образование:
· Тест на знание перевода English to Russian на Upwork.com выполнен на 4.9 из 5
· Тест на знание перевода Russian to English на Upwork.comвыполнен на 4.0 из 5 (Top 30%)
Компьютерные навыки:
· MS Office (Word, PowerPoint, OneNote, Excel)
· ABBYY FineReader
· ABBYY Lingvo
Личностные качества:
· Инициативность: всегда готов помочь безвозмездно, имею многочисленный опыт волонтерства в различных
мероприятиях.
· Ответственность: IT-перевод,выполненный для компании BelItSoft был отмечен клиентом-иностранцем как предельно адекватный и качественный; неоднократно был отмечен как ответственный волонтер-переводчик, не
раз был награжден благодарственными грамотами за качественно выполненную работу.