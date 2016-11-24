arthurborsuk

Студент, переводчик-лингвист, фрилансер

Я студент 3 курса лингвистического университета в Минске, Беларусь. Уже имею достаточно большой опыт работы переводчиком: работал некоторое время в стартапе Foodis (сервис по доставке еды) - переводил рецепты. Также, имею опыт устного перевода, так как участвовал в роли волонтера-переводчика, в различных мероприятиях, например, работа на международной конференции по легкой атлетике СЕО в Минске. В мои обязанности входила встреча иностранных гостей в аэропорту, сопровождение их до отеля, сопровождение их по городу. Также, я был волонтером-переводчиком во время кинофестиваля "Лicтапад 2015" в Минске. Работал внештатно для компании BelItSoft - переводил тексты (тематика: IT). На данный момент работаю во фрилансе.

Письменный перевод

Языки:

· Русский язык

· Английский язык

· Белорусский язык

Перевод:

· Переводы общей тематики

· Корреспонденция/Деловая переписка

· Технический перевод

· IT – перевод

Направления перевода:

· Русский – Английский

· Английский – Русский

· Русский – Белорусский

· Белорусский – Русский

· Белорусский – Английский

· Английский – Белорусский

Опыт работы:

· Переводы для стартапа Foodis(рецепты блюд)

· Волонтерство – Фестиваль Лiстапад2015 (переводчик-сопровождающий)

· Волонтерство – 9-я международная конференция по легкой атлетике СЕО в Минске

(переводчик-сопровождающий; работа на регистрации)

· Переводы для компании BelItSoft (IT-перевод)

· Фриланс-перевод: Инструкции для тренажеров

· Перевод описаний к фотокарточкам

Образование:

МГЛУ – Минскийгосударственный лингвистический университет

Специализация: Переводчик-лингвист

Дополнительное образование:

· Тест на знание перевода English to Russian на Upwork.com выполнен на 4.9 из 5

· Тест на знание перевода Russian to English на Upwork.comвыполнен на 4.0 из 5 (Top 30%)

Компьютерные навыки:

· MS Office (Word, PowerPoint, OneNote, Excel)

· ABBYY FineReader

· ABBYY Lingvo

Личностные качества:

· Инициативность: всегда готов помочь безвозмездно, имею многочисленный опыт волонтерства в различных

мероприятиях.

· Ответственность: IT-перевод,выполненный для компании BelItSoft был отмечен клиентом-иностранцем как предельно адекватный и качественный; неоднократно был отмечен как ответственный волонтер-переводчик, не

раз был награжден благодарственными грамотами за качественно выполненную работу.