arthurborsuk

Артур Борсук arthurborsuk

 
28 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Студент, переводчик-лингвист, фрилансер

Я студент 3 курса лингвистического университета в Минске, Беларусь. Уже имею достаточно большой опыт работы переводчиком: работал некоторое время в стартапе Foodis (сервис по доставке еды) - переводил рецепты. Также, имею опыт устного перевода, так как участвовал в роли волонтера-переводчика, в различных мероприятиях, например, работа на международной конференции по легкой атлетике СЕО в Минске. В мои обязанности входила встреча иностранных гостей в аэропорту, сопровождение их до отеля, сопровождение их по городу. Также, я был волонтером-переводчиком во время кинофестиваля "Лicтапад 2015" в Минске. Работал внештатно для компании BelItSoft - переводил тексты (тематика: IT). На данный момент работаю во фрилансе. 

Письменный перевод

Языки:

·        Русский язык

·        Английский язык

·        Белорусский язык

Перевод:

·        Переводы общей тематики

·        Корреспонденция/Деловая переписка

·        Технический перевод

·        IT – перевод

Направления перевода:

·        Русский – Английский

·        Английский – Русский

·        Русский – Белорусский

·        Белорусский – Русский

·        Белорусский – Английский

·        Английский – Белорусский

Опыт работы:

·        Переводы для стартапа Foodis(рецепты блюд)

·        Волонтерство – Фестиваль Лiстапад2015 (переводчик-сопровождающий)

·        Волонтерство – 9-я международная конференция по легкой атлетике СЕО в Минске

(переводчик-сопровождающий; работа на регистрации)

·        Переводы для компании BelItSoft (IT-перевод)

·        Фриланс-перевод: Инструкции для тренажеров

·        Перевод описаний к фотокарточкам

Образование:

МГЛУ – Минскийгосударственный лингвистический университет

Специализация: Переводчик-лингвист

Дополнительное образование:

·        Тест на знание перевода English to Russian на Upwork.com выполнен на 4.9 из 5

·        Тест на знание перевода Russian to English на Upwork.comвыполнен на 4.0 из 5 (Top 30%)

Компьютерные навыки:

·        MS Office (Word, PowerPoint, OneNote, Excel)

·        ABBYY FineReader

·        ABBYY Lingvo

Личностные качества:

·        Инициативность: всегда готов помочь безвозмездно, имею многочисленный опыт волонтерства в различных

мероприятиях.

·        Ответственность: IT-перевод,выполненный для компании BelItSoft был отмечен клиентом-иностранцем как предельно адекватный и качественный; неоднократно был отмечен как ответственный волонтер-переводчик, не

раз был награжден благодарственными грамотами за качественно выполненную работу. 