arthurzavalyuev

Артур arthurzavalyuev

 
18 летРоссия/Томск
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Опыт в:

- Монтаж (нарезка, склейка);

- Добавление переходов, видеоэффектов;

- Стабилизация видео;

- Добавление титров, третей, тайтлов, субтитров;

- Цветокоррекция;

- Саунд-дизайн;

- Наложение музыки / подбор музыки без авторских прав;

- Рекламные ролики;

- Ролики на игровые каналы;

- Работа с хромакей (замена фона на видео);

- Тревел-видео;

- Слайд-шоу;

- Ролики для YouTube, TikTok, Instagram (Reels);

-Свадебные видео;

- Любой другой вид монтажа...