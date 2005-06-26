Опыт в: - Монтаж (нарезка, склейка); - Добавление переходов, видеоэффектов; - Стабилизация видео; - Добавление титров, третей, тайтлов, субтитров; - Цветокоррекция; - Саунд-дизайн; - Наложение музыки / подбор музыки без авторских прав; - Рекламные ролики; - Ролики на игровые каналы; - Работа с хромакей (замена фона на видео); - Тревел-видео; - Слайд-шоу; - Ролики для YouTube, TikTok, Instagram (Reels); -Свадебные видео; - Любой другой вид монтажа...

Я против войны в Украине !