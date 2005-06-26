Опыт в:
- Монтаж (нарезка, склейка);
- Добавление переходов, видеоэффектов;
- Стабилизация видео;
- Добавление титров, третей, тайтлов, субтитров;
- Цветокоррекция;
- Саунд-дизайн;
- Наложение музыки / подбор музыки без авторских прав;
- Рекламные ролики;
- Ролики на игровые каналы;
- Работа с хромакей (замена фона на видео);
- Тревел-видео;
- Слайд-шоу;
- Ролики для YouTube, TikTok, Instagram (Reels);
-Свадебные видео;
- Любой другой вид монтажа...
Я против войны в Украине!
Портфолио
- ✅Видеоролик для YouTube канала1 просмотр
- ✅Ролик на игровой канал по GTA 51 просмотр