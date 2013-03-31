artico-s

Алена artico-s

 
55 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
HTML/CSS - верстка, Системы управления (CMS)

HTML, CSS, jQuery, jQueryUI

Блочная / табличная / фиксированная вёрстка, резиновый лейаут

Соблюдение стандартов W3C

Подключение нестандартных шрифтов

Верстка шаблонов на CMS Joomla, Modx

Гарантирую:

- Соблюдение сроков.

- Качественную работу.

- Разумные цены.

- Постоянный контакт.

Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $40
от 2 дней
#2020
Веб-программирование
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#3819
HTML-верстка
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#4914