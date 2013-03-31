HTML/CSS - верстка, Системы управления (CMS)
HTML, CSS, jQuery, jQueryUI
Блочная / табличная / фиксированная вёрстка, резиновый лейаут
Соблюдение стандартов W3C
Подключение нестандартных шрифтов
Верстка шаблонов на CMS Joomla, Modx
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