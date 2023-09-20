Web developer

С двухлетним опытом работы в области веб-разработки, я владею широким спектром навыков и инструментов, чтобы превратить ваш проект в реальность. Мои специализированные навыки включают в себя профессиональное владение HTML, CSS, JavaScript, PHP, а также фреймворком React. Имея опыт работы с системами управления контентом MODX и WordPress, я могу создавать функциональные и адаптивные сайты, которые полностью соответствуют ваших требованиям и стандартам отрасли.

Я предлагаю полный спектр услуг по веб-разработке: создание сайтов "под ключ", разработка привлекательных и высокоэффективных лендингов, корпоративных веб-сайтов и онлайн-магазинов. Также готов взяться за разработку индивидуальных проектов с учетом всех ваших пожеланий и требований.

Благодаря моему опыту в области UI/UX дизайна, я стремлюсь создавать не только функциональные, но и визуально привлекательные продукты, которые обеспечивают пользователям комфортное и плодотворное взаимодействие с интерфейсом.

Готов к сотрудничеству и с нетерпением жду возможности воплотить ваши идеи в