Работа на скорость за качество и Без наценок!
Любой вид графики!
Цены ваши!
Работа наша!
=> 3 дизайнера (опыт 5-6 лет), 2 программиста (опыт 3 года) и КРИЗИС, который всех скомпоновал :)
=> При долгосрочном сотрудничестве скидки, вплоть до 80% ;)
=> Мы преследуем качество и эффективность!
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- Разработка сайтов "под ключ"
- Дизайн сайтов
- Баннеры
- Фирменный стиль
- Логотипы
- Flash графика
- Полиграфия
- HTML верстка
- Работа с Joomla, DLE, Wordpress и др..
- Разработка прикладного ПО
- Графика для ПО
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