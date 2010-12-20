Работа на скорость за качество и Без наценок!

Любой вид графики!

Цены ваши!

Работа наша!

=> 3 дизайнера (опыт 5-6 лет), 2 программиста (опыт 3 года) и КРИЗИС, который всех скомпоновал :)

=> При долгосрочном сотрудничестве скидки, вплоть до 80% ;)

=> Мы преследуем качество и эффективность!

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- Разработка сайтов "под ключ"

- Дизайн сайтов

- Баннеры

- Фирменный стиль

- Логотипы

- Flash графика

- Полиграфия

- HTML верстка

- Работа с Joomla, DLE, Wordpress и др..

- Разработка прикладного ПО

- Графика для ПО

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