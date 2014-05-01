artisty

Надежда artisty

 
52 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Рисунок от руки • оформление книг • цветная и ч/б книжная иллюстрация

Художник-иллюстратор художественной литературы. Внештатно.

ООО "Барс" (Издательство "Барс"), г. Москва

• рисунок от руки

• оформление книг

• исполнение работ на заказ

• цветная и черно-белая книжная иллюстрация

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Художник-дизайнер на МАС с обязанностями секретаря

ХО "Евреи за Иисуса"

• дизайн и верстка рекламных буклетов, флаеров, открыток и визиток.

• рисунок от руки

• общение по телефону с клиентами компании

• оформление и аренда залов для проведения мероприятий

• прием факсов и т.п.

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Образование: Неполное высшее

Опыт работы: Свыше 5 лет

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Образование: Начальное профессиональное

Окончание: 05.1987

Учебное заведение: Среднее профессиональное техническое училище №205

Факультет: Полиграфический

Специальность: Академическая справка №2АТ137488

Образование: Среднее-техническое

Окончание: 1992

Учебное заведение: МИПТ им. И. Фёдорова

Факультет: Технологический

Специальность: Технолог полиграфического производства

Образование: Неполное высшее

Окончание: 05.2014

Учебное заведение: Российская Открытая Академия Транспорта при Московском Институте инженеров транспорта

Факультет: Экономический

Специальность: Менеджер организации

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Иллюстрации и Рисунки
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