Художник-иллюстратор художественной литературы. Внештатно.
ООО "Барс" (Издательство "Барс"), г. Москва
• рисунок от руки
• оформление книг
• исполнение работ на заказ
• цветная и черно-белая книжная иллюстрация
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Художник-дизайнер на МАС с обязанностями секретаря
ХО "Евреи за Иисуса"
• дизайн и верстка рекламных буклетов, флаеров, открыток и визиток.
• рисунок от руки
• общение по телефону с клиентами компании
• оформление и аренда залов для проведения мероприятий
• прием факсов и т.п.
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Образование: Неполное высшее
Опыт работы: Свыше 5 лет
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Образование: Начальное профессиональное
Окончание: 05.1987
Учебное заведение: Среднее профессиональное техническое училище №205
Факультет: Полиграфический
Специальность: Академическая справка №2АТ137488
Образование: Среднее-техническое
Окончание: 1992
Учебное заведение: МИПТ им. И. Фёдорова
Факультет: Технологический
Специальность: Технолог полиграфического производства
Образование: Неполное высшее
Окончание: 05.2014
Учебное заведение: Российская Открытая Академия Транспорта при Московском Институте инженеров транспорта
Факультет: Экономический
Специальность: Менеджер организации
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