Цифровой иллюстратор / 2D художник
Я цифровой иллюстратор. Рисую на заказ:
• портреты
• стикеры для социальных сетей
• персонализированные открытки
• интерьеры
• логотипы и др.
Напишите в личные сообщения какие иллюстрации Вам нужны, я назову предварительную стоимость и срок выполнения работы. Буду рада сотрудничеству:)
Связь со мной:
Instagram - https://www.instagram.com/arti.szok/
Telegram - https://t.me/svetkosvetkoo
Website - https://artiszok.netlify.app
Портфолио
- Портрет в полный рост2 просмотра
- Стикеры1 просмотр
- Портреты2 просмотра
- Интерьернет просмотров
- Иллюстрациинет просмотров
- Открыткинет просмотров