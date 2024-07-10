Цифровой иллюстратор / 2D художник

Я цифровой иллюстратор. Рисую на заказ:

• портреты

• стикеры для социальных сетей

• персонализированные открытки

• интерьеры

• логотипы и др.

Напишите в личные сообщения какие иллюстрации Вам нужны, я назову предварительную стоимость и срок выполнения работы. Буду рада сотрудничеству:)

Связь со мной:

Instagram - https://www.instagram.com/arti.szok/

Telegram - https://t.me/svetkosvetkoo

Website - https://artiszok.netlify.app