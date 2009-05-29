1989 г. - закончила КиевскийГос.университет им.Т.Г.Шевченко, романо-германская филология, франц.яз. и литература; второй язык - английский:

во время учебы работа внештатным гидом-переводчиком в "Спутнике"

1991 - 1997 - работа free-lance переводчиком: западные консалтинговые компании (Carl Bro, Denmark; ВСЕОМ, France). банк EBRD; личный помощник/переводчик владельца компании Ro-Mart, USA

1998 - 2007 - работа в иностранных компаниях на высших административных должностях (Gemco, Monaco; Humana, Lithuania)

2007 - 2009 - недвижимость класса люкс для иностранцев в Киеве