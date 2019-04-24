artkol

Николай Королев artkol

 
51 годРоссия/Самара
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Художник - иллюстратор

Работаю с традиционными художественными материалами (масло, акрил, карандаш, акварель и т. п.) и при помощи цифрового графического планшета.

Портфолио
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Иллюстрации и Рисунки
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$15/час
от $500от 7 дней
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