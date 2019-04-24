Художник - иллюстратор
Работаю с традиционными художественными материалами (масло, акрил, карандаш, акварель и т. п.) и при помощи цифрового графического планшета.
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Портфолио
- «Бабье лето»560 просмотров
- "Охотники за сокровищами"306 просмотров
- «VIKING'S BEST FRIEND"410 просмотров
- «Сага о Рагнаре Лодброке»355 просмотров
- "Samson - The Last Fight"259 просмотров
- "LIBERATORS"240 просмотров
- "LIBERATORS"245 просмотров
- Игровая локация286 просмотров
- Страница авторизации для игры225 просмотров
- «DOOMSDAY»298 просмотров
- "Протагонист"2067 просмотров
- "STEAMPUNK FOREVER"235 просмотров
Иллюстрации и Рисунки
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$15/час
от $500от 7 дней
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