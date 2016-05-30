Веб-дизайнер
Моя специализация - разработка адаптивного дизайна для веб-сайтов и порталов рекламной направленности - landing page, промо-сайты, сайты мобильных приложений, блоги, визитки, корпоративные сайты.
Если вас заинтересовало сотрудничество, напишите мне на почту [email protected] или добавьтесь в скайп art.krsk
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Портфолио
- Адаптивная верстка landing page для компании Itek153 просмотра
- Дизайн landing page для продуктовой компании150 просмотров
- Дизайн landing page для креативного агенства169 просмотров
- Главная страница сайта компании по доставке еды144 просмотра
- Дизайн промо сайта мобильного приложения169 просмотров
- Адаптивная верстка интернет-магазина одежды112 просмотров
- Адаптивная верстка одностраничного сайта-портфолио126 просмотров
- Адаптивная верстка шаблона риэлторского агенства116 просмотров
- Дизайн персонального сайта для фотографа4593 просмотра