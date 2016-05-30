Веб-дизайнер

Моя специализация - разработка адаптивного дизайна для веб-сайтов и порталов рекламной направленности - landing page, промо-сайты, сайты мобильных приложений, блоги, визитки, корпоративные сайты.

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Dribbble @art99

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