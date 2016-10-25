От идеи до воплощения.

Здравствуйте, рады вас приветствовать на нашей профильной странице!

О нас:

Мы молодая команда друзей в которой как оказалось слишком много свободного времени.

Все имеют высшее техническое образование, отлично знаем Русский, Украинский, Польский и Английский языки.

Фриланс не является нашей основной формой заработка, но будьте уверены, если мы взяли Ваш проект значит мы сделаем все что бы вы были довольни нашой работой.

Работаем на совесть, лояльны в доработках, а главное любим свою работу.

Мы не ограничены какими либо рамками, местом или даже временем, потому мы всегда готовы вас услишать и даже понять (Но это не точно).

Пишите, пишите, не стесняйтесь.

Навыки:

Дизайн / Графика: Adobe Photoshop / Corel Draw ;

Веб-программирование : PHP5 / Ajax / JavaScript / RoR ;

Прикладное программирование: C / C++ / Java / Bash ;

Работа с базами данных: MySQL / SQLite ;

Верстка: HTML5+CSS3 / HTML4.01+CSS2 / XHTML+CSS2 / XML ;

Сценарии на странице: jQuery / Node.js ;

CMS: WordPress / Drupal .

Разработать сайт ;

SEO: Продвижение / Оптимизация / Контекстная реклама ;

Поддержка сайтов: Тех. поддержка сайта / Хостинг услуги / Домен услуги / Настройка / Доработка / Исправления ошибок ;

Дизайн: Дизайн сайтов / Векторная графика / Иконки / Логотипы / Иллюстрации ;

Разработать Android - приложения .

: В сети каждый день, работаемкруглосуточно.

О начале сотруднечества:

В начале было Слово, ... , Слово было ТЗ: Абсолютно любая задача(проект) должна начинаться с ТЗ. Ведь мы должны понять условие, спланировать эво решения, объективно оценить сложность, объем и стоимость работ, а Вы понять что хотите получить на выходе. В роли ТЗ может быть что угодно: текстовый, видео, аудио файл ... , главное что бы Вы понимали что хотите. Если у Вас его нет, то не беда - мы поможе Вам в его составлению. Мы не играем в "сломанный телефон".

Skype: live:artukunc

Почта: [email protected]