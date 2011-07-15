Нужны клиенты через посадочную страницу сайта. Тема – готовый интернет магазин за 2 дня. Аудитория – русское население в Эстонии. Стоиммость заказа 250 евро, 50 из которых я готов платить исполнителю с каждой сделки с ...
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- $55Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт6 лет назад
1. Необходимо внести изменения в отображение дочерних товаров с учетом остатка (тип настраиваемого поля Generic child variant/Общий дочерний вид ) в карточке товара Virtuemart 2.0 таким образом, чтобы в выпадающем списке присутствовала миниатюра изображения ...Закрыт12 лет назад
Для тех кто работал и хорошо знает компонент форм с калькулятором FormCalc для Joomla 2.5 или для Программиста Javascript. Вот сайт разработчика: http://delajoom.ru/index.php/-asshirenija-joomla/formy-kalkulatory-joomla Мне нужно устранение 3 проблем. Вопрос ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Ищется специалист, для завершения мелкой работы, а так же для исправления мелких ошибок и недочетов. Смена специалиста объясняется довольно просто: предидущий программист в середине рабочего процесса попросил денег, сославшись на тяжелые семейные обстоятельства. После ...Закрыт14 лет назад
Есть в наличии плагин для Livestreet "Афиша" http://livestreet.ru/blog/pay/4833.html Проблема в том, что мне нужно модифицировать систему, так как в том виде, в котором плагин продается мне не подходит. ...Закрыт14 лет назад