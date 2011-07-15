artlabor

Гринцов Сергей artlabor

 
48 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Профессиональное создание сайтов и интернет магазинов

Создание сайтов от профессионального частного web-мастера под ключ.

Опыт работы без малого 10 лет. В работе, для создания сайтов, использую одну из самых лучших систем управления содержимым с открытым исходным кодом - Joomla!. Интернет магазины строю на базе CMS OpenCart.

  • Привести клиентов через посадочную страницу

    $55

    Нужны клиенты через посадочную страницу сайта. Тема – готовый интернет магазин за 2 дня. Аудитория – русское население в Эстонии. Стоиммость заказа 250 евро, 50 из которых я готов платить исполнителю с каждой сделки с ...

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Выпадающий список дочерних товаров Virtuemart 2

    1. Необходимо внести изменения в отображение дочерних товаров с учетом остатка (тип настраиваемого поля Generic child variant/Общий дочерний вид ) в карточке товара Virtuemart 2.0 таким образом, чтобы в выпадающем списке присутствовала миниатюра изображения ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка компонента FormCalc Joomla 2.5

    Для тех кто работал и хорошо знает компонент форм с калькулятором FormCalc для Joomla 2.5 или для Программиста Javascript. Вот сайт разработчика: http://delajoom.ru/index.php/-asshirenija-joomla/formy-kalkulatory-joomla Мне нужно устранение 3 проблем. Вопрос ...

    JavaScriptJoomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка сайта на LIvestreet + Афиша

    Ищется специалист, для завершения мелкой работы, а так же для исправления мелких ошибок и недочетов. Смена специалиста объясняется довольно просто: предидущий программист в середине рабочего процесса попросил денег, сославшись на тяжелые семейные обстоятельства. После ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад