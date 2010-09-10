Сайт о стеклянных офисных перегородках. Нужны статьи от 500 до 5к знаков (задача найти тексты и отрерайтить): Темы: Виды материалов * Сырое стекло; * Зеркала; * Молированное стекло; ...
Копирайтинг32 заявки
Закрыт
13 лет назад
Сайт о стеклянных офисных перегородках. Нужны статьи от 500 до 5к знаков (задача найти тексты и отрерайтить): Темы: Виды материалов * Сырое стекло; * Зеркала; * Молированное стекло; ...
Задача: спрограммировать форму обратной связи. Проверка: имя, майл, наличие текста, капча. Остальное ТЗ в приложении. В личку писать не надо.