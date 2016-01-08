Верстка брошюр и газет, дизайн рекламной продукции

Сфера деятельности: Маркетинг, реклама, PR

График работы: по договоренности

Мужчина, 43 года, высшее образование, опыт работы дизайнером 15 лет, иногда готов к командировкам,

переезд возможен

Дисциплина, ответственность, трудолюбие, упорство.

Профессиональное знание:

Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Corel Draw, Word, Excel, MS Power Point, Adobe Acrobat,

основы программ: Adobe Flash, основы HTML и CSS;

Windows, браузеры, почтовые клиенты.

Умение устанавливать программы.

Имеется портфолио на персональном сайте www.artlander.ru (для просмотра логин: privet и пароль: privet)

• Дизайн и верстка рекламно-полиграфической продукции (визитки, листовки, буклеты, газеты, книги).

• Cканирование, Отрисовка готовых макетов в графических программах.

• Подбор и обработка иллюстраций.

• Цветокоррекция фото, верстка, предпечатная подготовка (офсет, цифра, шелкография, широкоформатка - банеры).

• Знание цифровой печатной машины Konica.

• Знание самарских предприятий разных ценовых сегментов по изготовлению полиграфической и сувенирной продукции,

их требований к подготовке дизайн-макетов;

• Умение работать с системами управления сайта: WordPress;

• Разработка фирменного стиля, создание брендбуков.

• Написание Flash-роликов простого уровня.

• Вычитывание и корректура текстов.

Водительские права кат.В и личный легковой автомобиль.

• Работа с заказчиком, выезд.