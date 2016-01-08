Сфера деятельности: Маркетинг, реклама, PR
График работы: по договоренности
Мужчина, 43 года, высшее образование, опыт работы дизайнером 15 лет, иногда готов к командировкам,
переезд возможен
Дисциплина, ответственность, трудолюбие, упорство.
Профессиональное знание:
Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Corel Draw, Word, Excel, MS Power Point, Adobe Acrobat,
основы программ: Adobe Flash, основы HTML и CSS;
Windows, браузеры, почтовые клиенты.
Умение устанавливать программы.
Имеется портфолио на персональном сайте www.artlander.ru (для просмотра логин: privet и пароль: privet)
• Дизайн и верстка рекламно-полиграфической продукции (визитки, листовки, буклеты, газеты, книги).
• Cканирование, Отрисовка готовых макетов в графических программах.
• Подбор и обработка иллюстраций.
• Цветокоррекция фото, верстка, предпечатная подготовка (офсет, цифра, шелкография, широкоформатка - банеры).
• Знание цифровой печатной машины Konica.
• Знание самарских предприятий разных ценовых сегментов по изготовлению полиграфической и сувенирной продукции,
их требований к подготовке дизайн-макетов;
• Умение работать с системами управления сайта: WordPress;
• Разработка фирменного стиля, создание брендбуков.
• Написание Flash-роликов простого уровня.
• Вычитывание и корректура текстов.
Водительские права кат.В и личный легковой автомобиль.
• Работа с заказчиком, выезд.
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