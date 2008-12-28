С 2006г. – Член Союза Дизайнеров России.

Участник Российских и Международных выставок:

В 2005 г. выставка молодых художников России «Надежда – III», в 2006 г. «Надежда – IV», в 2007г. «Надежда – V».

В 2005 г. выставка «Фестиваль графического искусства»

В 2006 г. выставка Третья Международная Биеннале Графики в Санкт-Петербурге «БИН2006»

В 2008 г. выставка Четвертая Международная Биеннале графики в Санкт-Петербурге «БИН2008»

Ежегодная весенняя выставка творческих работ Института Декоративно-Прикладного Искусства. 2002-2008г.г.

Персональные выставки:

В 2008г. – галерея «Форум», В.О. 6 линия, д.17

оформила дизайн более 15 книг и каталогов к художественным выставкам.

книги:

- Гете «ФАУСТ», перевод Константина Иванова, иллюстрации Олега Яхнина, Издательство «Имена», 648 стр., ISBN 5-9900066-3-2, 2005 г.

- A.K.-IFUS. Сборник стихотворений «13 роковых колыбельных», иллюстрации Олега Яхнина, Издательство «БЕЛЫЙ ШАР», 2006 г.

- Генкин А. «Собранное», иллюстрации Олега Яхнина, Издательство «БЕЛЫЙ ШАР», 2007г.

- Нахамкин Л. «Я шестидесятник» Песни. Стихи. Издательство «БЕЛЫЙ ШАР», 2007г.

каталоги:

- к выставке «Санкт-Петербург. ИБЕРО-АМЕРИКА» 2004 г.

- к выставке «ТАЙНЫЙ ХОД К EXL» в 2005 г.

- в рамках международного фестиваля искусств «ОТ АВАНГАРДА ДО НАШИХ ДНЕЙ» к выставке «Надежда –III» в 2005г., к выставке «Надежда –IV» в 2006г., к выставке «Надежда – V» в 2007г.

- к выставке «Фестиваль графического искусства» 2005г.

- к Третьей Международной Биеннале Графики в Санкт-Петербурге «БИН2006»

- к выставке «Весна 2007» Союз Художников России.

- к выставке «Печатная графика Петербургских художников. Еврографик 2007» Польша. Краков.

- к выставке «Современная графика Санкт-Петербурга» г.Южно-Сахалинск 2007г.

- к выставке «Архитектурный диалог 08». Новый выставочный зал Музея Связи 2008г.