artmaketdesign91

макеты изданий от нуля под ключ; портреты маслом на заказ; товарные знаки

Родился (1959) в Куйбышеве-Самаре, закончил (1974) Детскую художественную школу по классу Ю.А. Андреева; Московскую среднюю художественную школу (МСХШ) при институте им. Сурикова (1977); факультет журналистики МГУ (1987). Художник-шрифтовик, ассистент режиссёра на

областном телевидении; служба в армии; замредактора многотиражной

газеты. Бронзовая медаль ВДНХ за проспект о молодёжи области (1985). С появлением форм новой экономики в 1988 г. сотрудник кооперативов (издание краеведческих книг), первый в Самаре художник, освоивший настольные издательские системы (DTP). Соучредитель и директор «АртМакет® дизайн-студии» (основана в 1991 и существует доныне). Специализация — разработка, регистрация и выведение на рынок товарных знаков, среди них широко известные в Самаре: «Захар», «Рыба-царь», «Вахтангури», «Самархан», «ZooПарк», «Механик Ладов», «Краюха», «Великран», «Высший дан: сборная салатиков», «Домовита», "Радна", "Румян" и мн. др. Лауреат областных конкурсов и Всероссийского «Золотая пчела–98».

Портфолио на сайте www.artmaket.ru.

Автор постановки в 2002–04 гг. дизайн-макета и рекламы для специализированного журнала «Пластикс: индустрия переработки пластмасс и полимеров» (www.plastiks.ru); ныне у этого издания статус международного медиа-портала, представительства в Гонконге и Германии. Близкая область творчества — создание макетов проспектов, буклетов, альбомов и каталогов; как для

владельцев товарных знаков, так и посвящённых творчеству самарских художников

Ю. Андреева, В. Конева, К. Загоскина, М. Радаева, и не только самарских: www.artmaket.ru/books/ Есть опыт подготовки и проведения персональных и групповых выставок.

С рубежа1980–90-х, времени выпуска краеведческих книг (о П.В. Алабине, постройке

Самары, «Самарская летопись» и др.), установлен постоянный творческий союз с

историком П.С. Кабытовым, заслуженным деятелем науки РФ. Литературный и художественный редактор научных сочинений («Пётр Столыпин: последний реформатор империи», два

издания), мемуаров («Судьба–эпоха», 2008; «Сквозь “лихие” и “нулевые”»,2012): www.artmaket.ru/books/

Главное преимущество как профессионала — способность самостоятельно выдать на гора

макет издания от стадии составления до стадии препресса.