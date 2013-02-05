Joomla CMS - Верстка шаблонов, настройка, разработка

Суть:

Я фрилансер, предлагаю вам свои услуги HTML\CSS кроссбраузерной верстке любой сложности. Разработке шаблонов под любую версию Joomla cms, а также конфигурирование доработки модулей и компонентов.

Преимущества:

Сдаю работы в четко оговоренные сроки по заранее согласованной цене. На всю работу даю гарантию 2 месяца, для выявления мелких недоработок и багов - исправление бесплатно!

Портфолио тут: http://iskyweb.com

Отзывы тут: http://joomlaforum.ru/index.php/topic,238422.msg1230809.html#msg1230809

Дорожу отношениями с людьми.

Оплата:

По договоренности, всевозможные платежные системы в интернет, банковские переводы итд.

Контакты:

Skype:

Artmasterpro

ICQ 354-800

Телефоны:

+38 067-783-06-55

+38 050-784-67-63

E-mail:

[email protected]