Joomla CMS - Верстка шаблонов, настройка, разработка
Суть:
Я фрилансер, предлагаю вам свои услуги HTML\CSS кроссбраузерной верстке любой сложности. Разработке шаблонов под любую версию Joomla cms, а также конфигурирование доработки модулей и компонентов.
Преимущества:
Сдаю работы в четко оговоренные сроки по заранее согласованной цене. На всю работу даю гарантию 2 месяца, для выявления мелких недоработок и багов - исправление бесплатно!
Портфолио тут: http://iskyweb.com
Отзывы тут: http://joomlaforum.ru/index.php/topic,238422.msg1230809.html#msg1230809
Дорожу отношениями с людьми.
Оплата:
По договоренности, всевозможные платежные системы в интернет, банковские переводы итд.
Контакты:
Skype:
Artmasterpro
ICQ 354-800
Телефоны:
+38 067-783-06-55
+38 050-784-67-63
E-mail:
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
12 лет назад
Joomla
Отличный исполнитель. Не смотря на то что я сильно тупил и не совсем правильно дал ему ТЗ, он все переделал по первому требованию. Обязательно буду с ним работать и в следующий раз.
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