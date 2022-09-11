Разработаем архитектурный проект любой сложности для малоэтажного строительства.
✔ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
▪ Специализируемся на проектировании:
коттеджа / дома / бани / гаража / забора.
▪ Работаем с материалами:
брус / бревно / кирпич / ячеистый бетон (газобетон, пенобетон) / железобетон / каркасные дома.
✅ НАШИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ:
Архитектурное проектирование (АР) — определяет вид будущего сооружения, и все моменты связанные с его использованием.
▪ (АР) выполняется в несколько этапов:
◽ эскизный проект — для общего понимания и получения разрешения на строительство;
◽ рабочий проект — полная документация для стройки с расчетами объемов материалов.
Инженерное проектирование (ИР) — расчет и проектирование систем коммуникаций, канализации, водопровода, вентиляции и др.
Дизайн интерьеров — художественный и промышленный дизайн для удобства и эстетики
индивидуальных помещений.
🔥Работаем быстро и качественно!🔥
Портфолио
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