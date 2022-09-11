artmatarx

 Разработаем архитектурный проект любой сложности для малоэтажного строительства.

✔ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

▪ Специализируемся на проектировании:

коттеджа / дома / бани / гаража / забора.

▪ Работаем с материалами:

брус / бревно / кирпич / ячеистый бетон (газобетон, пенобетон) / железобетон / каркасные дома.

✅ НАШИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ:

 Архитектурное проектирование (АР) — определяет вид будущего сооружения, и все моменты связанные с его использованием.

▪ (АР) выполняется в несколько этапов:

◽ эскизный проект — для общего понимания и получения разрешения на строительство;

◽ рабочий проект — полная документация для стройки с расчетами объемов материалов.

 Инженерное проектирование (ИР) — расчет и проектирование систем коммуникаций, канализации, водопровода, вентиляции и др.

 Дизайн интерьеров — художественный и промышленный дизайн для удобства и эстетики

индивидуальных помещений.

🔥Работаем быстро и качественно!🔥