За связь без брака!
Проектировщик сетей связи
Выполняю проектрование
-СКС
-сети передачи данных
-автоматической телефонной связи
-сети проводного вещания (радиофикация)
-сети кабельного телевидения
Различные линейные объекты связи.
-сети кабельной канализации
-кабели в грунте
Проектирую согласно Постановления №87, а так же ГОСТов.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- СПД и АТС в задании Гос.Архива553 просмотра
- СПД,АТС,СПВ в здании АБК АЭС902 просмотра
- Радиофикация и телефонизация786 просмотров
- Телефония и ТВ в здании бассейна363 просмотра
- Оптические сети.FTTB/H2593 просмотра
- Кабельная канализация г.Пенза312 просмотров
Чертежи и Схемы
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