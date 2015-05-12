За связь без брака!

Проектировщик сетей связи

Выполняю проектрование

-СКС

-сети передачи данных

-автоматической телефонной связи

-сети проводного вещания (радиофикация)

-сети кабельного телевидения

Различные линейные объекты связи.

-сети кабельной канализации

-кабели в грунте

Проектирую согласно Постановления №87, а так же ГОСТов.