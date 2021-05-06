artofweb2020

ООО «Арт Оф Вэб»
Компания ART OF WEB начала свою историю в 2005 году. На нашем счету более 300 IT-проектов в России и за рубежом различного масштаба и значимости.
С 2010 года оказываем услуги по продвижению бизнеса:
- ведение страниц в социальных сетях Instagram, VK, FB (аудит конкурентов, разработка фирменного стиля, создание и размещение публикаций и сториз, обратная связь с подписчиками и другие работы по ведению страниц);
- таргетированная реклама (анализ конкурентов, сегментирование ЦА, разработка и настройка объявлений, мониторинг);
- контекстная реклама в Яндекс и Google (подготовка списка ключевых фраз, подготовка и настройка рекламных объявлений, отслеживание эффективности;
- услуги копирайтинга (подготовка уникальных текстов на любую тематику);
- комплекс услуг по SEO оптимизации сайта.
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