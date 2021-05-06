artofweb2020

Алла artofweb2020

 
39 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
ООО «Арт Оф Вэб»

Компания ART OF WEB начала свою историю в 2005 году. На нашем счету более 300 IT-проектов в России и за рубежом различного масштаба и значимости.

С 2010 года оказываем услуги по продвижению бизнеса:

  • ведение страниц в социальных сетях Instagram, VK, FB (аудит конкурентов, разработка фирменного стиля, создание и размещение публикаций и сториз, обратная связь с подписчиками и другие работы по ведению страниц);
  • таргетированная реклама (анализ конкурентов, сегментирование ЦА, разработка и настройка объявлений, мониторинг);
  • контекстная реклама в Яндекс и Google (подготовка списка ключевых фраз, подготовка и настройка рекламных объявлений, отслеживание эффективности;
  • услуги копирайтинга (подготовка уникальных текстов на любую тематику);
  • комплекс услуг по SEO оптимизации сайта.