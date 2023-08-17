Быть художником

Дата рождения: 10.10.1973.

Семейное положение: женат, три дочери.

Образование: бакалавр журналистики Университета Аль-Фараби.

Сотовый телефон: +7 701 111 8293

Адрес электронной почты: [email protected]

Веб-сайт: http://artoleg.com/

Занятия живописью:

· Персональная выставка в пространстве "Спорт и искусство" (Казахстан, 2016).

· Персональная выставка в галерее "White Royal" (Казахстан, 2016).

· Презентация картин на мероприятии "SOFIA Green Fashion Days" (Болгария, 2017).

· Выставка картин в "Art Energy Almaty" (Казахстан, 2018).

· Участник образовательной программы "Art2B" для креативных предпринимателей (Казахстан, август-декабрь 2018).

· Участие в выставке MARLER KUNSTSTERN 2018 (Германия).

Заявление

Мой путь в искусство не был прямым и спланированным. Я получил журналистское образование и сделал карьеру в качестве редактора и издателя. Только во взрослом возрасте я понял, что моей настоящей страстью было искусство. Я рискнул и теперь делаю все, чтобы реализовать свое предназначение. Каждое утро я просыпаюсь с обещанием, что сегодня буду работать на пределе своих возможностей. И каждый божий день это именно то, что я делаю.

СМИ обо мне:

«Творчество само по себе мобильно, требует гибкости ума, открытости всему новому, в результате художник (а также танцор, певец, фотограф и т.д.) чаще всего толерантен и чуток, а это важные качества для современного мира».

https://artsillustrated.com/oleg-khe-artist/

«В искусстве главный вопрос заключается в следующем: насколько вы оригинальны? Отвечая на него, нужно постоянно экспериментировать».

https://www.akylkenes.kz/ru/p/esli-mozhesh-byt-hudozhnikom-bud-im

«Искусство, как я его воспринимаю, необходимо нам для того, чтобы взглянуть на нашу жизнь шире и глубже, на мгновение почувствовать себя обнаженным нервом, оказаться в другом измерении. Благодаря искусству, подобно маятнику, мы совершаем движения в стороны, нарушая проторенную дорожку, с которой иногда так трудно соскочить».

https://mybusiness.kz/lyudidela/oleg_xe_iskusstvo_nuzno_nam_ctoby_na_mig_oshhutit_sebya_ogolennym_nervom/279