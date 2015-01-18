День добрый,
Меня звать Сергей. Мне 36 лет.
Образование высшее - специалист по компьютерным сетям и системам. Окончил Факультет Информатики и Вычислительной Техники ( КПИ Киев).
Раньше программировал на Delphi, HTML, немного на javascript. Разрабатывал сайты для знакомых и не только. Сейчас ушёл с головой в Java. Очень нравится язык и собственно само программирование.
Недавно закончил полугодовые курсы по Java (от начального уровня до Pro включительно ) - PROG.KIEV.UA
Сейчас есть достаточно свободного времени для удалённой работы начинающим Java программистом. В очень близком будущем имею большое желание сменить основную работу с СисАдмина на JAVA + MySql программиста.
С огромный удовольствием возьмусь за реальные JAVA задачи (на первых порах естественно будут под силу небольшие задачи по JAVA - рутинные для профессионалов , но дающие незаменимый опыт для меня).
Легко обучаюсь. Готов ко всему, связанному с программированием.
В ближайшем будущем паралельно буду вспоминать JavaScript, более подходящим для фронтента небольших онлайн систем.
Нравятся компьютерные игры. Было бы интересно разрабатывать/принимать участие в разработке браузерных онлайн игр/систем.
Буду рад любой коммуникации.
почта: [email protected]
тел: 067-323-79-55