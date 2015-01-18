ВЕБ программирование. Java программирование небольшой сложности. Программист по духу!

День добрый,

Меня звать Сергей. Мне 36 лет.

Образование высшее - специалист по компьютерным сетям и системам. Окончил Факультет Информатики и Вычислительной Техники ( КПИ Киев).

Раньше программировал на Delphi, HTML, немного на javascript. Разрабатывал сайты для знакомых и не только. Сейчас ушёл с головой в Java. Очень нравится язык и собственно само программирование.

Недавно закончил полугодовые курсы по Java (от начального уровня до Pro включительно ) - PROG.KIEV.UA

Сейчас есть достаточно свободного времени для удалённой работы начинающим Java программистом. В очень близком будущем имею большое желание сменить основную работу с СисАдмина на JAVA + MySql программиста.

С огромный удовольствием возьмусь за реальные JAVA задачи (на первых порах естественно будут под силу небольшие задачи по JAVA - рутинные для профессионалов , но дающие незаменимый опыт для меня).

Легко обучаюсь. Готов ко всему, связанному с программированием.

В ближайшем будущем паралельно буду вспоминать JavaScript, более подходящим для фронтента небольших онлайн систем.

Нравятся компьютерные игры. Было бы интересно разрабатывать/принимать участие в разработке браузерных онлайн игр/систем.

Буду рад любой коммуникации.

почта: [email protected]

тел: 067-323-79-55