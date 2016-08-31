artplatonova

ПОРТРЕТЫ, ИЛЛЮСТРАЦИИ, РОСПИСЬ СТЕН, РЕТУШЬ ФОТОГРАФИИ г.Москва

ПОРТРЕТЫ, ИЛЛЮСТРАЦИИ, РОСПИСЬ СТЕН, РЕТУШЬ ФОТОГРАФИИ г.Москва

Создайте Портрет в стиле ПОП-АРТ по вашей фотографии или персонажа !! Все очень просто - вы отправляете фото, я предлагаю варианты эскизов и приступаю к работе. Оплата договорная. Картины от 3000 р. Оплата 50% перед началом работы. готовность 3 дня!

Если вам нужна Художественная роспись стен в Москве - вы попали по адресу!

Услуги: Роспись стен / Роспись фасадов / Роспись потолков / Роспись стен детской комнаты

Ретушь фотографий (Композиционное решение, Цветокоррекция, Коллаж, Фотмонтаж,Эффекты, обработка, удаление царапин)