artpoet_shizi

If you can dream it, you can do it !
Меня зовут Анастасия.
С детства занимаюсь рисованием, закончила художественную школу.
Отучилась в Донецком Художественном Училище по специальности графический дизайн.
Работаю в таких программах, как Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Paint Tool Sai и другие.
Люблю то, чем я занимаюсь и не представляю своей жизни без творчества!
Стараюсь доводить каждую работу до идеального состояния.
Это проявляется и в живописи, и в работах на компьютере.
В последнее время увлеклась гиперреализмом в портретах.
Стараюсь не стоять на месте и развивать свои навыки.
Не вижу себя ни в одной другой работе, поэтому серьезно отношусь к каждому заказу.