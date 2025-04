artpoet_shizi

If you can dream it, you can do it !

Меня зовут Анастасия.

С детства занимаюсь рисованием, закончила художественную школу.

Отучилась в Донецком Художественном Училище по специальности графический дизайн.

Работаю в таких программах, как Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Paint Tool Sai и другие.

Люблю то, чем я занимаюсь и не представляю своей жизни без творчества!

Стараюсь доводить каждую работу до идеального состояния.

Это проявляется и в живописи, и в работах на компьютере.

В последнее время увлеклась гиперреализмом в портретах.

Стараюсь не стоять на месте и развивать свои навыки.

Не вижу себя ни в одной другой работе, поэтому серьезно отношусь к каждому заказу.