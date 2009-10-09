artps

Artur Kirakosyan artps

 
50 летАрмения/Ереван
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Дизайн, полиграфия, системное администрирование

Дизайнер,

Образование "Архитектурно-строительный" институт (с отличием)

Опыт работы в полиграфии - 12 лет

С большим опытом, неординарным подходом к проектам

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ:

Создание логотипа

Создание фирменного стиля компании

Дизайн сайта

Создание сайта-визитки, блога (самописная CMS) под ключ

Дизайн наружной рекламы (вывески, лайт-боксы и тп)

Подготовка оригинал-макетов для типографии (визитки, фирменные бланки, конверты, календари, буклеты, брошюры, афиши, флайеры, стикеры и тд)

ВЛАДЕНИЕ ПРОГРАММАМИ:

CorelDRAW X4

векторная графика, дизайн логотипов,

фирменного стиля компании, дизайн WEB сайтов

Adobe Photoshop CS3

дизайн полиграфической продукции,

WEB сайтов, ретушь фотографий

Macromedia Dreamweaver 8.0

изготовление WEBсайтов

Macromedia Flash 8.0

Анимация, Баннеры и т.п.

Дизайн сайтаFlashCorelDRAWPhotoshop
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