Дизайнер,
Образование "Архитектурно-строительный" институт (с отличием)
Опыт работы в полиграфии - 12 лет
С большим опытом, неординарным подходом к проектам
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ:
Создание логотипа
Создание фирменного стиля компании
Дизайн сайта
Создание сайта-визитки, блога (самописная CMS) под ключ
Дизайн наружной рекламы (вывески, лайт-боксы и тп)
Подготовка оригинал-макетов для типографии (визитки, фирменные бланки, конверты, календари, буклеты, брошюры, афиши, флайеры, стикеры и тд)
ВЛАДЕНИЕ ПРОГРАММАМИ:
CorelDRAW X4
векторная графика, дизайн логотипов,
фирменного стиля компании, дизайн WEB сайтов
Adobe Photoshop CS3
дизайн полиграфической продукции,
WEB сайтов, ретушь фотографий
Macromedia Dreamweaver 8.0
изготовление WEBсайтов
Macromedia Flash 8.0
Анимация, Баннеры и т.п.
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