Работаю без перерыва на еду и сон.
Дизайн сайтов:
Главная страница: 3000-5000 рублей.
Послед. страницы: 450-600 рублей.
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Логотипы от 800 до 2000 рублей.
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Визитки от 1000 рублей.
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Вёрстка одной страницы от 1500 рублей. Послед.страницы от 600 рублей.
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Так же натягиваю уже готовые сайты на разные CMS: Jooomla, Wordpress, Simpla, Opencart, UMI.CMS и многие другие.
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Портфолио в профайле.
Мне можно написать:
Skype: tema-streltsov
Электропочта [email protected]
ещё частенько тут болтаюсь vk.com/tema_streltsov
Действие аккаунта приостановлено!
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