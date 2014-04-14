artstylegroup

Группа компаний "АртСтайл" (ArtStyle Group)

Группа компаний "АртСтайл" (ArtStyle Group) — рекламно-информационный холдинг с единым управлением и менеджментом, предоставляющий комплексные услуги в области корпоративных коммуникаций и информационного сопровождения деятельности корпоративных и государственных заказчиков.

ArtStyle Group работает на российском рынке с 1998 года и предлагает своим клиентам смелые инновационные и нестандартные креативные, маркетинговые, информационные и технологические решения, объединенные единой концепцией и реализуемые силами специалистов различных структур, входящих в состав ArtStyle Group.

Структурные подразделения ArtStyle Group: ArtStyle WEB, ArtStyle MEDIA, ArtStyle DESIGN, ArtStyle TELECOM, ASG-USA, ASG Enterprises (Malta) и компания "Мобил ТелеКом".

Все продукты и услуги, разрабатываемые и предоставляемые ArtStyle Group, совместимы с клиентским программным обеспечением (браузерами, операционными системами, шрифтами и т.п.), используемыми не менее 98% интернет-пользователей (по требованию клиентов требования к совместимости могут уточняться или изменяться).

Также имеет смысл отметить, что в 2000 г. в компании ArtStyle Group в составе Отдела Business Development был создан специальный отдел UCD — User-Centered Design (дизайн, ориентированный на пользователя), в функции которого входит контроль качества и usability-параметров производимой ArtStyle Group продукции с точки зрения современных требований и предпочтений интернет-пользователей. В результате наши заказчики получают продукты и услуги, производимые в ArtStyle Group, обладают рядом конкурентных преимуществ:

– высокое качество реализации

– удобство использования (usability)

– совместимость с клиентским ПО

– масштабируемость

– возможность развития

– комплексность реализации

Услуги, предоставляемые ArtStyle Group:

комплексное информационное сопровождение деятельности заказчика

– комплексные проекты в области массовых коммуникаций и связей с общественностью

– разработка и реализация рекламных кампаний

– организация и проведение научных, конгрессных и просветительских мероприятий различного класса

– маркетинг и исследования

консалтинг в области ИКТ

– разработка и внедрение концепций интернет-присутствия

– веб-разработки и мультимедиа-продукты

– комплексные интернет-решения

– системная веб-интеграция

– программные продукты и решения автоматизации

Интернет-направление

Исторически сложилось так, что развитию интернет-направления ArtStyle Group придавалось особое значение: сегодня деятельность всех подразделений, входящих в состав ArtStyle Group, тесно связана с информационными и коммуникационными технологиями (ИКТ), в первую очередь, с интернет-технологиями.

Интернет-ориентированные услуги, технологические решения, программные веб-разработки, системная веб-интеграция, рекламные и коммуникационные кампании в сети Интернет – далеко не полный спектр услуг, предоставляемых в рамках интернет-направления ArtStyle Group. Интернет-направление представлено специализированным подразделением ArtStyle WEB, входящим в Группу компаний "АртСтайл".

Преимущества веб-ресурсов, разрабатываемых в ArtStyle Group

– Наличие готовых и проверенных решений, позволяющих создать качественный веб-сайт за короткое время;

– Гибкость программной части и баз данных — созданный ресурс функционирует как единое целое и не имеет внутренних конфликтов;

– Минимизирование ресурсоемкости программных продуктов, тем самым уменьшается нагрузка на сервер и увеличивается скорость обслуживания посетителей;

– Легкость управления контентом, для чего Заказчику предоставляется дружественный интерфейс. С его помощью управлять ресурсами сайта также просто, как и редактировать текст в Microsoft Word;

– Организация специальных семинаров по обучению и тренингу администраторов веб-сайта.