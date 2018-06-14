PHP back-end разработчик ( разработка WordPress плагинов и тем )
Я PHP back-end разработчик с опытом работы более 3-х лет.
Навыки php/MySQL, HTML5/CSS3, javascript/jQuery
в основном специализируюсь на разработке приложений с CMS Wordpress, а именно
- разработка сайтов на движке WP
- исправление или дополнение любого функционала
- интернет магазины на основе Woocommerce
- разработка плагинов с любым функционалом
- разработка тем для сайта на WP
- оптимизация сайта (скорость, качество кода)
Также могу собрать сайт на голом php с любым функционалом, с удобной админкой.