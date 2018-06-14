PHP back-end разработчик ( разработка WordPress плагинов и тем )

Я PHP back-end разработчик с опытом работы более 3-х лет.

Навыки php/MySQL, HTML5/CSS3, javascript/jQuery

в основном специализируюсь на разработке приложений с CMS Wordpress, а именно

- разработка сайтов на движке WP

- исправление или дополнение любого функционала

- интернет магазины на основе Woocommerce

- разработка плагинов с любым функционалом

- разработка тем для сайта на WP

- оптимизация сайта (скорость, качество кода)

Также могу собрать сайт на голом php с любым функционалом, с удобной админкой.