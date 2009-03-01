художник, иллюстратор

Миловидова Наталья Викоторовна

художник (абстрактная живопись, роспись стен)

иллюстратор

Контакты:

e-mail: [email protected] , [email protected]

mob: +38 097 700 09 07

skype: trumlala

Дата рождения: 5 сентября 1982г.

Персональный сайт / Портфолио:

www.arttus.com.ua

Образование

01.10.2012 Прохожу курс академической живописи у художницы Кузнецовой Полины.

2006 - Национальная академии управления, экономический факультет. Степень – магистр финансов.

Опыт работы:

01.03.2009 – настоящее время

Самостоятельная творческая деятельность:

декабрь 2009 - январь 2010 - участник проекта "Художники рисуют формат А4 (2009)" в Галерее "Карась" (г. Киев, Украина)

май - июнь 2010 г. - персональный проект "Гербарий" в Галерее "Гольфстрим" (г. Киев, Украина) сентябрь 2010 г. – участник Фестиваля Современного Искусства «Гогольфест» (г. Киев, Украина) в рамках проекта URBAN X_street culture project

ноябрь 2010 - участник международной выставки "Украинская неделя искусств. Осень- 2010": 1 место в номинации Авангардная живопись (Абстракции), категория "Профи" (г. Киев, Украина)декабрь 2010 - участник Фестиваля молодежного искусства ZixZixOne - FEST 2011 (г. Киев, Украина) март 2011 - участник проекта Кендис Брайтц "Автопортрет", PinchukArtCentre (г. Киев, Украина)

июнь - сентябрь 2011 - Персональная выставка, проект "Без лица" (клуб DANTE-Park, Киев, Украина)

октябрь - ноябрь 2011 - участник Contemporary Ukrainian Art Show (Галерея Flaxon Ptootch, Лондон, Великобритания)

август 2012 - участник Tarot Sport: Not An Olympic (Галерея Happenstance Gallery, Лондон, Великобритания)

сентябрь 2012 - участник SHIFT Art Show (Hundred Years Gallery, Лондон, Великобритания)

2001-2009:

Глава Представительства «Colemont Insurance Brokers Limited» в Украине

Директор центра продаж № 9 ЗАО «Просто – страхование»

Директор по организации каналов продаж ЗАО «УАСК АСКА-ЖИЗНЬ»

Директор региональной дирекции ЗАО «УАСК АСКА-ЖИЗНЬ»

Начальник управления по работе с филиалами ЗАО «УАСК АСКА-ЖИЗНЬ»

Начальник отдела по работе с филиалами ЗАО «УАСК АСКА-ЖИЗНЬ»

Страховой агент ЗАО «УАСК АСКА-Жизнь»

Профессиональные навыки и знания:

Опытный пользователь Microsoft Windows 7/95/2000/Ме/ХР

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc.

Adobe Photoshop, CorelDraw

легко обучаюсь, могу овладеть в короткие сроки необходимыми навыками

Знание языков:

Украинский Свободно

Русский Свободно

Английский Свободно