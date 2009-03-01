Миловидова Наталья Викоторовна
художник (абстрактная живопись, роспись стен)
иллюстратор
Контакты:
e-mail: [email protected] , [email protected]
mob: +38 097 700 09 07
skype: trumlala
Дата рождения: 5 сентября 1982г.
Персональный сайт / Портфолио:
Образование
01.10.2012 Прохожу курс академической живописи у художницы Кузнецовой Полины.
2006 - Национальная академии управления, экономический факультет. Степень – магистр финансов.
Опыт работы:
01.03.2009 – настоящее время
Самостоятельная творческая деятельность:
декабрь 2009 - январь 2010 - участник проекта "Художники рисуют формат А4 (2009)" в Галерее "Карась" (г. Киев, Украина)
май - июнь 2010 г. - персональный проект "Гербарий" в Галерее "Гольфстрим" (г. Киев, Украина) сентябрь 2010 г. – участник Фестиваля Современного Искусства «Гогольфест» (г. Киев, Украина) в рамках проекта URBAN X_street culture project
ноябрь 2010 - участник международной выставки "Украинская неделя искусств. Осень- 2010": 1 место в номинации Авангардная живопись (Абстракции), категория "Профи" (г. Киев, Украина)декабрь 2010 - участник Фестиваля молодежного искусства ZixZixOne - FEST 2011 (г. Киев, Украина) март 2011 - участник проекта Кендис Брайтц "Автопортрет", PinchukArtCentre (г. Киев, Украина)
июнь - сентябрь 2011 - Персональная выставка, проект "Без лица" (клуб DANTE-Park, Киев, Украина)
октябрь - ноябрь 2011 - участник Contemporary Ukrainian Art Show (Галерея Flaxon Ptootch, Лондон, Великобритания)
август 2012 - участник Tarot Sport: Not An Olympic (Галерея Happenstance Gallery, Лондон, Великобритания)
сентябрь 2012 - участник SHIFT Art Show (Hundred Years Gallery, Лондон, Великобритания)
2001-2009:
Глава Представительства «Colemont Insurance Brokers Limited» в Украине
Директор центра продаж № 9 ЗАО «Просто – страхование»
Директор по организации каналов продаж ЗАО «УАСК АСКА-ЖИЗНЬ»
Директор региональной дирекции ЗАО «УАСК АСКА-ЖИЗНЬ»
Начальник управления по работе с филиалами ЗАО «УАСК АСКА-ЖИЗНЬ»
Начальник отдела по работе с филиалами ЗАО «УАСК АСКА-ЖИЗНЬ»
Страховой агент ЗАО «УАСК АСКА-Жизнь»
Профессиональные навыки и знания:
Опытный пользователь Microsoft Windows 7/95/2000/Ме/ХР
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc.
Adobe Photoshop, CorelDraw
легко обучаюсь, могу овладеть в короткие сроки необходимыми навыками
Знание языков:
Украинский Свободно
Русский Свободно
Английский Свободно