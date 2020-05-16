Здравствуйте. Необходим человек (но можно 2-3) , кто сможет писать вовлекающие посты для МФО (микрокредитование). Будет открыт Телеграм канал, который регулярно будем наполнять контентом , а так же есть ...
Копирайтинг19 заявок
Закрыт
5 лет назад
Здравствуйте. Необходим человек (но можно 2-3) , кто сможет писать вовлекающие посты для МФО (микрокредитование). Будет открыт Телеграм канал, который регулярно будем наполнять контентом , а так же есть ...
Добрый день, фирма занимается продажей медтехники, на эксклюзивные 2-3 товара нужно настроить грамотно РК в Гугле. По вашим предложениям просьба оставлять заявки с ценой за саму настройку, а в личку напишите ...