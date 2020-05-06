artur-nikitin

Артур Никитин artur-nikitin

 
34 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Качетсвенный перевод IT-RU/ RU-IT документов с юридической, коммерчиской, а также технической терминологией в короткие сроки.

Здрасвтуйте,

меня зовут Артур, с 2010 года живу во Флоренции.

  • В 2017 окончил Флорентийский университет и получил высшее юридичесоке образование (квалификация: юрист в сфере коммерческго (предпринимательского) права))
  • С 2018 года работаю в инжиниринговой компании, которая предоставляет услуги крупнейшим итальянским производителям нефтегазового оборудования.
Овладев итальянским языком, юридической, а также технической терминологией, я буду рад предоставить услуги переводчика и качественно перевести текст различной сложности и тематики.

Опыт работы в сфере переводов:

  • Опыт работы в качестве специалиста по сертификации продукции, с целью экспорта в страны Евразийского экономического союза, позволяет мне предоставить вам качественные услуги в сфере перевода на любые тематики.
  • Опыт перевода конструкторской документации (data sheet, P&ID, general arrangement drawing, wiring diagram, technical passport, installation operation and maintenance manual) с английского/итальянского языка на русский.
  • Есть опыт работы как частный преподаватель русского языка для итальянцев.
  • Есть опыт работы как переводчик с русского на итальянский и с итальянского на русский язык на деловых встречах.
  • Есть опыт работы в введении деловой переписки.