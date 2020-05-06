artur-nikitin

Качетсвенный перевод IT-RU/ RU-IT документов с юридической, коммерчиской, а также технической терминологией в короткие сроки.

Здрасвтуйте,

меня зовут Артур, с 2010 года живу во Флоренции.

В 2017 окончил Флорентийский университет и получил высшее юридичесоке образование (квалификация: юрист в сфере коммерческго (предпринимательского) права))

С 2018 года работаю в инжиниринговой компании, которая предоставляет услуги крупнейшим итальянским производителям нефтегазового оборудования.

Овладев итальянским языком, юридической, а также технической терминологией, я буду рад предоставить услуги переводчика и качественно перевести текст различной сложности и тематики.

Опыт работы в сфере переводов: