artur-nikitin

Качетсвенный перевод IT-RU/ RU-IT документов с юридической, коммерчиской, а также технической терминологией в короткие сроки.
Здрасвтуйте,
меня зовут Артур, с 2010 года живу во Флоренции.
- В 2017 окончил Флорентийский университет и получил высшее юридичесоке образование (квалификация: юрист в сфере коммерческго (предпринимательского) права))
- С 2018 года работаю в инжиниринговой компании, которая предоставляет услуги крупнейшим итальянским производителям нефтегазового оборудования.
Опыт работы в сфере переводов:
- Опыт работы в качестве специалиста по сертификации продукции, с целью экспорта в страны Евразийского экономического союза, позволяет мне предоставить вам качественные услуги в сфере перевода на любые тематики.
- Опыт перевода конструкторской документации (data sheet, P&ID, general arrangement drawing, wiring diagram, technical passport, installation operation and maintenance manual) с английского/итальянского языка на русский.
- Есть опыт работы как частный преподаватель русского языка для итальянцев.
- Есть опыт работы как переводчик с русского на итальянский и с итальянского на русский язык на деловых встречах.
- Есть опыт работы в введении деловой переписки.