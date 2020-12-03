artur_titov

Вёрстка адаптивных сайтов HTML5 + CSS3, натяжка на WordPress (WooCommerce), чистый кроссбраузерный код.

Привет! Меня зовут Артур, занимаюсь вёрсткой адаптивных сайтов, чистый кроссбраузерный код, по необходимости интегрирую с системой управления (CMS) WordPress, интернет-магазины на WP WooCommerce.

Работая со мной получаете:

Качественно выполненную работу в оговоренный срок.

Гарантию (если обнаружены ошибки после завершения работы, устранение бесплатно и в кратчайший срок).

После вёрстки первых двух экранов можно вернуть деньги, без долгих объяснений и каких либо потерь.

Желаете пообщаться голосом? Прекрасно, с удовольствием это сделаю, созвонимся в Skype, Telegram, ...

Мои контакты: