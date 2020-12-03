Вёрстка адаптивных сайтов HTML5 + CSS3, натяжка на WordPress (WooCommerce), чистый кроссбраузерный код.
Привет! Меня зовут Артур, занимаюсь вёрсткой адаптивных сайтов, чистый кроссбраузерный код, по необходимости интегрирую с системой управления (CMS) WordPress, интернет-магазины на WP WooCommerce.
Работая со мной получаете:
- Качественно выполненную работу в оговоренный срок.
- Гарантию (если обнаружены ошибки после завершения работы, устранение бесплатно и в кратчайший срок).
Желаете пообщаться голосом? Прекрасно, с удовольствием это сделаю, созвонимся в Skype, Telegram, ...
Мои контакты:
- e-mail: [email protected]
- Telegram: @artur_titov
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