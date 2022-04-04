artur_vagner

Сценарист, креативщик, работа word, excel
Всем привет! Меня зовут Артур, имею высшее образование, креативный молодой человек с развитым воображениям, могу помочь вам в решении следующих вопросов:
1) Написать сценарий к роликам ютуб, тикток, инста и т.д.
2) Рутинная работа в word
3) Рутинная работа в excel
4) Разработать стратегию развития бизнеса, акаунта и т.д
5) Написать статью различного характера
От меня вам гарантирую качественное выполнение работы, своевременное выполнение работы.
Я против войны в Украине!