Дизайнер

👋 Привет!

Меня зовут Артур и я веб-дизайнер из Кременца. Мне чуть меньше 20 лет.

Почти всегда штормит от неграмотных, но и сам периодически допускаю ляпы, за которые стыдно. Как-то совсем неочень отношусь к ребятам, которым лень поздороваться, но еще больше не нравится приветствие «Доброго времени суток». В дизайне меня совсем не радует популярный до сих пор у многих других дизайнеров скевоморфизм, и вместо него я вам сделаю клевый современный дизайн.

📞 Без проблем пообщаюсь голосом!

В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом по скайпу или телеграму. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!

Все правки бесплатные!

Нет идиотизма вроде количества наборов правок. Пишите, что хотите поправить — все сделаю.