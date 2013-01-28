arturkhronin

Собрать вручную в экселе ключевые слова под нишу "балконы под ключ" и "лоджии под ключ" и в отдельной ячейке сделать список минус слов для кампании и для ключевых слов. Настраивать буду на ...
- $30Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо на в магазин залить 35 товаров (может и больше). Что нужно сделать? 1) Вы получаете список товаров (прайс с ценами) 2) исходя из перечня нужно подобрать ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт11 лет назад
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Необходимо для сайта sahar4.ru прикрутить к формам заявок реферальные хвосты, чтобы в письме, которое приходит на почту было видно например: Тема: Заявка с сайта ФИО ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт11 лет назад
еобходимо написать 100% уникальные статьи и обзоры (копирайт) для блога 3-5 тысяч символов. Тематика - инвестиции. Требование - Понимание основ Сео - Ответственность - Быть на ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт12 лет назад
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Нужно наполнить магазин товарами - 40 кофемашин с картинкой + описание (желательно уникальное или рерайт)Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Для сайта строительной тематики нужно написать 25 статей по ключевым запросам, которые я вам предоставлю Требования: - опытный копирайтер - понимание основ СЕО - ответственность - 100% ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо расскрутить паблик минимум до 1000 живых подписчиков. Целевая аудитория - онлайн предприниматели.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен12 лет назад
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необходимо поднять тиц моему сайту khronin.com до ТИЦ10Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт12 лет назад
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Для сайта online-aktiv.ru нужно писать 3 уникальные оптимизированные Seo статьи в неделю по низкочастотным запросам, подобранных в вордстате яндекса. Это может быть рерайт и копирайт, так же нужно переводить аудио в ...Копирайтинг22 заявкиЗакрыт12 лет назад