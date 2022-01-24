arturlastochkin

Юридические услуги, консультации, договоры, представительство в суде

АДВОКАТ - Стаж адвокатской деятельности более 9 лет - Стаж юридической деятельности более 10 лет - Осуществляю представительство интересов и защиту по гражданским (в том числе семейным,

наследственным и другим), уголовным, административным, арбитражным делам более

9 лет. За период юридической и адвокатской практики имею обширный опыт в следующих видах деятельности: - Подготовка полной правовой позиции по делу - Изучение и юридический анализ материалов гражданских, арбитражных и уголовных

дел - Досудебное урегулирование споров - Составление и подача исковых заявлений и представительство интересов в судах при их рассмотрении - Работа с государственными органами (правоохранительные органы, контролирующие и иные

государственные органы), составление и подача жалоб и заявлений. - Сопровождение имущественных сделок/сделок с недвижимостью - Претензионная работа, составление и направление претензионных писем - Подготовка и подача отзывов, жалоб - Консультационная работа (устные консультации, подготовка юридических справок/заключений по различным

отраслям права). - Юридическая экспертиза, разработка и анализ различных форм договоров и иных правовых документов - Правовая экспертиза договоров (включая договоры купли-продажи, подряда, поставки,

оказания услуг, аренды, найма, брачных договоров и др.), дополнительных соглашений,

протоколов разногласий к договорам и иных правовых документов. - Представительство интересов в арбитражных судах и судах общей юрисдикции. - Составление и подача частных, апелляционных, кассационных, надзорных жалоб по

уголовным, гражданским, арбитражным делам, представительство в судах при их

рассмотрении. - Защита по уголовным делам на всех стадиях уголовного процесса, включая проверку

сообщения о преступлении, предварительное следствие/дознание, судебное

следствие, апелляционную и кассационную инстанцию. - Защита в судах по уголовным делам - Представительство интересов взыскателей/должников в исполнительном производстве