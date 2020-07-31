Web-дизайнер

Я занимаюсь Web-дизайном и владею Photoshop уже более 5 лет, но более детально стал заниматься последние 2 года и уже есть свои результаты.

Моя деятельность заключается в создании одностраничных и многостраничных сайтов; дизайн-макетов; логотипов; визиток, листовок, баннеров и т.д.

Мои положительные качества: аналитические способности, ответственность, внимательность, усидчивость.

ВАЖНО! Я делаю только внешний вид для вашего сайта. Я не занимаюсь верстанием, поэтому мои услуги стоят дешевле.