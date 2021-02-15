artursagdiev

Артур Сагдиев artursagdievartursagdiev
23 годаРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Видеомонтаж (Video editing)
Качественный монтаж ваших видео, промо, и в особенности клипов. Опыт небольшой, около года. Смогу хорошо смонтировать, добавить базовую красивую цветокоррекцию, текст (при необходимости) и немного эффектов.
Adobe Premier Pro, After Effects.
Photoshop. Хорошо и умело обращаюсь с компьютером, документами, и прочими программами. Могу сделать презентацию, отредактировать фото.
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