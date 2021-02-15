artursagdiev

Видеомонтаж (Video editing)

Качественный монтаж ваших видео, промо, и в особенности клипов. Опыт небольшой, около года. Смогу хорошо смонтировать, добавить базовую красивую цветокоррекцию, текст (при необходимости) и немного эффектов.

Adobe Premier Pro, After Effects.

Photoshop. Хорошо и умело обращаюсь с компьютером, документами, и прочими программами. Могу сделать презентацию, отредактировать фото.