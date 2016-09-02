Графический дизайн + Маркетинг. Увеличьте количество клиентов за счет правильного дизайна в 2 раза

Закажите дизайн, который приведет к решению купить именно у вас!

не просто красивые картинки, а картинки, которые работают и приносят измеримую пользу:

увеличение клиентопотока в 2 и более раза

сокращение бюджета на рекламу в 3 и более раз

уникальность и узнаваемость в общем потоке конкурентов

ценовая премия от 30% на эстетично оформленный марочный товар

Что делаю:

логотип и фирменный стиль

любые рекламные материалы (маркетинг-киты, листовки, сувенирная продукция, плакаты и баннеры)

системы навигации

сайты

дизайн интерьеров

+ печать и изготовление полиграфии и наружной рекламы

Клиенты:

Skoda

Hyundai

Фонд социально-культурных инициатив Светланы Медведевой

Кафе Бразилия (ст. м. Китай-город)

Larnilane

Школа №444

Родильный дом г. Пушкино

Microsan Ozon

Закажите профессиональный дизайн и почувствуйте разницу!