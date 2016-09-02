Графический дизайн + Маркетинг. Увеличьте количество клиентов за счет правильного дизайна в 2 раза
Закажите дизайн, который приведет к решению купить именно у вас!
не просто красивые картинки, а картинки, которые работают и приносят измеримую пользу:
- увеличение клиентопотока в 2 и более раза
- сокращение бюджета на рекламу в 3 и более раз
- уникальность и узнаваемость в общем потоке конкурентов
- ценовая премия от 30% на эстетично оформленный марочный товар
Что делаю:
- логотип и фирменный стиль
- любые рекламные материалы (маркетинг-киты, листовки, сувенирная продукция, плакаты и баннеры)
- системы навигации
- сайты
- дизайн интерьеров
Клиенты:
- Skoda
- Hyundai
- Фонд социально-культурных инициатив Светланы Медведевой
- Кафе Бразилия (ст. м. Китай-город)
- Larnilane
- Школа №444
- Родильный дом г. Пушкино
- Microsan Ozon
Закажите профессиональный дизайн и почувствуйте разницу!
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