artwagon

Диана artwagon

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Графический дизайн + Маркетинг. Увеличьте количество клиентов за счет правильного дизайна в 2 раза

Закажите дизайн, который приведет к решению купить именно у вас!

не просто красивые картинки, а картинки, которые работают и приносят измеримую пользу:

  • увеличение клиентопотока в 2 и более раза
  • сокращение бюджета на рекламу в 3 и более раз
  • уникальность и узнаваемость в общем потоке конкурентов
  • ценовая  премия от 30% на эстетично оформленный марочный товар

Что  делаю:

  • логотип и фирменный стиль
  • любые рекламные материалы (маркетинг-киты, листовки, сувенирная продукция, плакаты и баннеры)
  • системы навигации
  • сайты
  • дизайн  интерьеров
+ печать и изготовление полиграфии и наружной рекламы

Клиенты:

  • Skoda
  • Hyundai
  • Фонд социально-культурных инициатив Светланы  Медведевой
  • Кафе Бразилия (ст. м. Китай-город)
  • Larnilane
  • Школа №444
  • Родильный дом г. Пушкино
  • Microsan Ozon

Закажите  профессиональный дизайн и почувствуйте разницу!

art-wagon.ru

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$25/час
от $250от 4 часов
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