Сентябрь 2012 — по настоящее время (7 месяцев)
Рекламное агенство "Новатор" (Чебоксары, ranovator.ru) — Маркетинг/реклама/PR
Специалист по контекстной рекламе.
Размещение контекстной рекламы в Яндексе, Гугле, контакте, одноклассника. Подбор ключевых слов, создание и размещение объявлений, мониторинг компаний, мониторинг ставок, подготовка медиапланов, месячные статистики по компаниям.
Сентябрь 2011 — июль 2012 (11 месяцев)
Seo club (Чебоксары) — Информационные технологии/системная интеграция
Специалист по контекстной рекламе.
Размещение контекстной рекламы в Яндексе, Гугле, контакте, одноклассниках. Подбор ключевых слов, создание и размещение объявлений, мониторинг компаний, мониторинг ставок, подготовка медиапланов, месячные статистики по компаниям.