Сентябрь 2012 — по настоящее время (7 месяцев)

Рекламное агенство "Новатор" (Чебоксары, ranovator.ru) — Маркетинг/реклама/PR

Специалист по контекстной рекламе.

Размещение контекстной рекламы в Яндексе, Гугле, контакте, одноклассника. Подбор ключевых слов, создание и размещение объявлений, мониторинг компаний, мониторинг ставок, подготовка медиапланов, месячные статистики по компаниям.

Сентябрь 2011 — июль 2012 (11 месяцев)

Seo club (Чебоксары) — Информационные технологии/системная интеграция

Специалист по контекстной рекламе.

Размещение контекстной рекламы в Яндексе, Гугле, контакте, одноклассниках. Подбор ключевых слов, создание и размещение объявлений, мониторинг компаний, мониторинг ставок, подготовка медиапланов, месячные статистики по компаниям.