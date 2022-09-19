Талантливый человек талантлив во всём

Фрилансер-копирайтер. Я честный, талантливый, интеллигентный. Вся работа делается в срок и качественно. Я пишу статьи, сочинения, текста для сайтов, стихи и прозы. Гарантирую бесплатно переделать или доработать недостатки в случае, если что-то не понравится (вам не о чем беспокоится). Всё возможно обсудить, проработать и обговорить со мной мессенджерах. Я всё прекрасно понимаю, для меня важно, чтобы заказчик остался доволен.Уверяю, что вам будет приятно работать со мной и результат вас удовлетворит. Я молодой, амбициозный и очень хочу зарабатывать в свободе от офиса.