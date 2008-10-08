Здравствуйте! Меня зовут Артем.Опыт работы на ПК более 10 лет. Высшее образование. Окончил с отличием Ульяновский Государственный Университет по специальности физика. Дипломную работу выполнял в Санкт-Петербурском Государственном Университете на кафедре фотоники. Владею английским. Занимаюсь веб-дизайном (html+css, flash). Программы Adobe Photoshop, Imageready, Macromedia Flash и Dreamweaver.