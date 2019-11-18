Вёрстка сайтов, wordpress , вёрстка рассылок, Front разработка (ajax , js , jquery)
Мой сайт - http://www.artyom-nagdalyan.com
Я занимаюсь frontend разработкой !
Поддерживаю связь, люблю работать в хорошей обстановке, стараюсь понимать клиента и быть с ним на одной волне
Имею опыт работы в веб студии и на фрилансе
Почитать отзывы обо мне можно тут https://freelancehunt.com/freelancer/guru228.html#reviews
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