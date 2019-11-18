Вёрстка сайтов, wordpress , вёрстка рассылок, Front разработка (ajax , js , jquery)

Всем привет ! )

Мой сайт - http://www.artyom-nagdalyan.com

Я занимаюсь frontend разработкой !

Поддерживаю связь, люблю работать в хорошей обстановке, стараюсь понимать клиента и быть с ним на одной волне

Имею опыт работы в веб студии и на фрилансе