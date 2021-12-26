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Артур Рыбалко
artyr_2000
artyr_2000
24 года
3 года на
фриланс
-бирже
Был
3 года назад
1 отзыв
(-1)
Работа с текстами
Выполняю работу качественно и в срок
!
Культурное общение)
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Андрей
bogomol391
34 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 отзывов
$7
7 баллов
3 года назад
Нужен ваш опыт (написать отзывы о технике и т.д.)
Увы, исполнитель совершенно не понимает про уникальность. Просто скопировал и вставил текст с другого ресурса. Но при этом был на связи, быстро отвечал. Надеюсь в будущем будет лучше вникать в требования
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Отзывы заказчиков
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