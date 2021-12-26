artyr_2000

Артур Рыбалко artyr_2000

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Работа с текстами

Выполняю работу качественно и в срок!

Культурное общение)

Отзывы заказчиков

bogomol391
Андрей 
34 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$7
7 баллов
3 года назад
Нужен ваш опыт (написать отзывы о технике и т.д.)
Увы, исполнитель совершенно не понимает про уникальность. Просто скопировал и вставил текст с другого ресурса. Но при этом был на связи, быстро отвечал. Надеюсь в будущем будет лучше вникать в требования